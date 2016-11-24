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أبو جريشة: الإسماعيلى وصل لقمة التناغم أمام الزمالك.. ومواجهة طنطا صعبة

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أبو جريشة: الإسماعيلى وصل لقمة التناغم أمام الزمالك.. ومواجهة طنطا صعبة أبو جريشة: الإسماعيلى وصل لقمة التناغم أمام الزمالك.. ومواجهة طنطا صعبة

>كتب سليمان النقر

أثنى محمد محسن أبو جريشة "ريشة" مدرب الإسماعيلى على أداء فريقه في مباراته أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي ، مشيرا إلى أن أداء اللاعبين يتطور من مباراة لأخرى حيث قدم اللاعبين أداء طيب في مباراة المصرى وأعقبه أداء أفضل خلال لقاء الفريق الأبيض بعد وصول لاعبيه لدرجة عالية من التناغم.

شدد ريشة على أن المباريات القادمة صعبة وتحتاج للتركيز واللعب علي استغلال الفرص من أجل تحقيق الانتصارات ، مشددا على أن مباراة الإسماعيلى أمام طنطا بالأسبوع الـ11 بالدورى صعبة بدليل الأداء القوى الذي قدمه الفريق خلال مباراتيه الماضيتين أمام الأهلي والزمالك واللذين حسمهما الأخيرين بركلتي جزاء فقط.

وعن استمرار الدفع بمحمد أبو المجد بوشا في مركز الجناح الأيمن بعد تألقه أمام الزمالك في هذا المركز، أشار ريشة إلى أن كل مباراة لها رؤية مختلفة عن الأخرى وتحديد المراكز حسب ظروف كل مواجهة ، حيث نحدد كيفية الدفع باللاعبين فى المراكز بناء علي موقف الخصم.


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