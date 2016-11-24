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مرتضى منصور: "باتقى ربنا.. وعندى شخصيتين"

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مرتضى منصور: "باتقى ربنا.. وعندى شخصيتين" مرتضى منصور: "باتقى ربنا.. وعندى شخصيتين"

>كتب عامر مصطفى

استضافت الإعلامية رغدة شلهوب، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال برنامجها "فحص شامل"، وسألته:" صف مرتضى منصور بكلمة"، ليرد منصور "بأتقى ربنا ومن يتقى الله يجد مليون مخرج"، ليكمل "بتقى ربنا فى كل حاجة فى ولادى وفى شغلى وفى دايرتى".

 

وأضاف منصور:"مش بيفرق معايا إنى بتاع مشاكل، وأنا اتعملى ميت حفرة، واللى بيستر ربنا، والكلام ده مش بيعنينى، ولا الإعلام الفاسد اللى شوه مرتضى منصور".

 

وتابع:"أنا عندى شخصيتين، الشخصية العامة، وحياتى العادية إنسان متواضع، وهبعتلك فيديوهات لعيال صغيرة بتقولى مرتضى، وأقصى عبارات بستخدمها وحياة أمك ويا ابن الجزمة دى عبارات.. أمال مايا دياب تبقى ايه؟.


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