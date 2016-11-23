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محافظ الإسكندرية: فندق القوات المسلحة الجارى إنشاؤه ستفتح أبوابه للجميع

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محافظ الإسكندرية: فندق القوات المسلحة الجارى إنشاؤه ستفتح أبوابه للجميع محافظ الإسكندرية: فندق القوات المسلحة الجارى إنشاؤه ستفتح أبوابه للجميع

اللواء رضا فرحات محافظ اﻹسكندرية (أرشيفية)

قال اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، إن المشروع الذى تقوم به القوات المسلحة بالمحافظة، مماثل للعديد من المشروعات الموجودة على الكورنيش، فالأرض كان عليها مسرح السلام، وكان مغلقا منذ فترة كبيرة، وتطوره القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشروع إقامة فندق “توليب 2″، مشيرًا إلى أن المشروع داخله مسرح بديل لمسرح السلام، مع تطوير المنطقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الفندق داخله “باركينج” للسيارات، يسع 700 سيارة، وأمام الفندق شاطئ خاص بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه يتم تطوير ممشى الكورنيش، ورفع كفاءة المرور.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن شاطئ القوات المسلحة يتم تطويره، ولكن الإشكالية فيما يتم داخل الكورنيش، مؤكداً أنه دعا لمؤتمر بحضور المجتمع المدنى ومتخصصين، وشرح ذلك بالتفصيل، وهناك كثر اقتنعوا بالفكرة، والبعض لديه تحفظات على أسلوب التنفيذ.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة بها 2 أساتذة بكلية الهندسة و2 أساتذة من الأكاديمية العربية البحرية و3 مهندسين من المجتمع المدنى، لرؤية الرسومات والدراسات الإنشائية للمشروع، موضحاً أن الجراج المتواجد وفقاً للدستور وقانون الإدارة المحلية، فهو ملك المحافظة هدية من القوات المسلحة للمحافظة.

وذكر أن مشروع القوات المسلحة، هو فندق له “بارك”، عبارة عن عشرين دور، والشاطئ تابع للقوات المسلحة ويتم تطويره، لافتاً إلى أنه يعتذر كمحافظ للمجتمع السكندرى بحكم مسئوليته السياسية عن التأخير فى إعلان المشروع رغم أنه جاء وكان شبه منتهى.

وتابع: “أنا لما جيت قلت أنا مش محافظ الكورنيش أنا محافظ الإسكندرية كلها”، موضحاً أن فندق القوات المسلحة “توليب” مفتوح لكل المواطنين، وفنادق القوات المسلحة وشواطئ ومستشفى القوات المسلحة مفتوحة للمدنيين والقوات المسلحة بالأسعار المعلن عنها.

 

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