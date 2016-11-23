بالصور..«دريم» تتعاقد مع فاروق جويدة لتقديم برنامج جديد يناير المقبل

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، في تصريح خاص لوكالة “ONA”، إن القناة تعاقدت مع الشاعر الكبير فاروق جويدة لتقديم برنامج “مع فاروق جويدة “، موضحًا أن البرنامج يبدأ خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف خضر، في تصريح لـ “ONA”، أن البرنامج يذاع كل جمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ويتناول 3 فقرات، في الفقرة الأولى يقوم الشاعر فاروق جويدة بتحليل أهم الأحداث والقضايا التي وقعت خلال الأسبوع، أما في الفقرة الثانية يتحدث عن ذكريات وحكايات عن الفنانين والمثقفين من واقع معايشته لهم، أما الفقرة الثالثة فستكون عن الشعر.

وأعرب خضر عن سعادته بالتعاقد مع قامة كبيرة جويدة، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة لقناة دريم ويثري الشاشة.