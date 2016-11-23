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النيابة تحتجز أمين شرطة اعتدى بالضرب على زميل "مكين "داخل قسم الأميرية

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النيابة تحتجز أمين شرطة اعتدى بالضرب على زميل "مكين "داخل قسم الأميرية النيابة تحتجز أمين شرطة اعتدى بالضرب على زميل "مكين "داخل قسم الأميرية

>كتب كريم صبحى

أمر المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، بحجز أمين شرطة فى قسم الأميرية على ذمة تحريات الأمن العام فى قضية وفاة مجدى مكين، حيث أظهرته كاميرات القسم يعتدى على شخص ألقى القبض عليه مع مكين.

 

وكشفت التحقيقات، التى باشرها فريق من نيابة غرب القاهرة تحت إشراف المستشار هيثم أبو ضيف، عن أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة أظهرت مشهد أمين الشرطة وهو يعتدى بالضرب على زميل مجدى مكين. 

 

كانت فريق من النيابة، ضم المستشارين حسام صفوت ومصطفى حسن وأحمد حسن وكلاء النائب العام، باشر التحقيق مع 9 أمناء شرطة بقسم الأميرية فى واقعة وفاة مجدى مكين وقرر صرف 8 منهم وحجز التاسع بعدما ظهر فى مقطع يعتدى على زميل مكين داخل القسم.

 


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