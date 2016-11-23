مصطفى الفقي: الصلح بين «الداخلية» و«الصحفيين» يخفف من حدة الأزمة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر تدفع ثمنًا باهظًا على المستوى الخارجي بسبب الحكم الخاص بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين.

وكانت أجهزة الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين، وتم إلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا”، على خلفية احتجاجات “جمعة الأرض” المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة.

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أنه لو حدث صلع بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ربما يخفف ذلك من حدة الأزمة.