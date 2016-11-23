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سياسي مغربي: الفشل غير وارد لحكومة «بنكيران»

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سياسي مغربي: الفشل غير وارد لحكومة «بنكيران» سياسي مغربي: الفشل غير وارد لحكومة «بنكيران»

الكاتب والمحلل السياسي المغربي، مصطفى الماريني

قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، مصطفى الماريني، إنه بالرغم من مرور أكثر من شهر على تعيين الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة المغربية، بعد إجراء الانتخابات التشريعية دون أن يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية، إلا أن الفشل غير وارد تمامًا لتلك .

وأضاف الماريني، خلال لقائه ببرنامج “حصة مغاربية”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن المفاوضات ستكون طويلة، والحكومة ستتنازعها المصالح، إلا أنها بالتأكيد ستتشكل، وأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استطاع أن يتفاهم مع حزبين أساسيين هما الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

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