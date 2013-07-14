بالصور| أحلام ترد على سخرية "واي فاي" من العريفي بوضع صورة الشيخ على حسابها على "تويتر"

كتب : سهيلة حامد منذ 30 دقيقة

أعربت الفنانة "أحلام" عن غضبها واستيائها من سخرية مقدمي برنامج "واي فاي"، من الداعية الإسلامي الشيخ محمد العريفي، والذي ظهر "غليظ القلب".

تضامنا مع العريفي كتبت أحلام عبر "تويتر"، "جعلهم يفدونك ياشيخنا ‏محمد العريفي‏ ماعليك منهم يقولون يافرعون من فرعنك قال مالقيت حد يردني".

في الحلقة التالية ظهر أعضاء "واي فاي"، وهم يسخرون من برنامج "آراب أيدول"، ولجنة التحكيم وقاموا بتجسيد شخصيات فكاهية لكل من الفنان راغب علامة، والفنانة نانسي عجرم، والفنانة أحلام، والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

وبشكل ساخر جسدت ممثلة كوميدية دور الفنانة أحلام في مشهد شهير لها بـ"آراب أيدول" وهي تطلب فيه وجبه كنتاكي مما أثار ضحك الجمهور ولجنة التحكيم حينها.

ردًا على مقدمي "واي فاي"، انتقدتهم أحلام على "تويتر" بقولها "مشكلة اللي يقلدون شويه خمة"، و"الخمة" باللهجة الخليجية تعني الناس غير الجيدين.

يذكر أن العريفي، حث الفنانة أحلام في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالهداية والالتزام في شهر رمضان، وكتب "أختي الكريمة أحلام، انت مؤمنة، تحبي ربنا، ألا تجعلين اليوم نقطة تحول حياتك، ليدخل رمضان على أحلام الداعية بدلاً من أحلام المغنية".

أحلام ردت من جانبها بالقول "جزاك الله عني ألف خير، ادع لي شيخنا محمد العريفي، اسأل الله مني ومنك القبول وفي ميزان حسناتك".