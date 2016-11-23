بالفيديو.. اتحاد النقل الجوي: 95% من السياحة تأتي لمصر عبر الطيران

قال يسري عبد الوهاب رئيس الإتحاد المصري للنقل الجوي، أن 95% من السياحة العالمية التي تأتي إلى مصر تكون عبر الطيران، ولذلك لابد من فتح سماء مصر لشركات الطيران المختلفة لكى تعمل فيها بجانب شركة مصر للطيران.

وأكد يسري عبد الوهاب، في لقائه ببرنامج “عالم بلا حدود ” مع الخبير السياحي عاطف عبد اللطيف، على قناة الحدث اليوم، أن افتتاح مطارين جديدين في القاهرة في غرب القاهرة والقطامية ستحدث انتعاشة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة محرومة من السياح بسبب منع أي شركات طيران خاصة في القاهرة لحساب شركة واحدة وهي مصر للطيران.

وأضاف عبد الوهاب، أن العالم كله لم يعد يقوم بحماية شركاته الحكومية المتعلقة بالطيران، والأمثلة كثيرة مثل بريطانيا خصخصة شركتها، وفرنسا خصخصة شركتها، إير فرانس واشترت بعد الخصخصة، و شركات أخرى، وحدثت انفراجة ولا مانع من مشاركة الحكومة فيها والشركات المساهمة مثلها مثل الشركات الحكومية تطبق عليها نفس القوانين.

وأكد يسري، أن دخول شركات طيران جديدة في مصر يعني التوسع في فتح نقاط جديدة وزيادة حركة السياحة ورحلات الترانزيت في مصر مما يعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين.

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