«المصريين الأحرار» يكلف «بطران» بمنصب أمين عام الحزب بالجيزة

أعلن نادر الشرقاوى القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، تكليف الدكتور مجدى البطران بتولى أمانة الحزب بمحافظة الجيزة.

وأكد الشرقاوى عبر الموقع الرسمى للحزب، أن انضمام البطران لأسرة المصريين الأحرار يعد إضافة كبيرة للحزب، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدى محمد البطران تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراة فى إدارة الجودة فى التعليم العالى من الأكاديمية الاقتصادية ببوخارست، رومانيا، كما شغل منصب عضو المجلس الشعبى المحلى للجيزة، ورئيس اتحاد شباب المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية وأيضا باحث فى شئون الشباب.