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«دراسة»: الرضاعة الطبيعية تقلل الألم لدى الطفل عند التطعيم

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«دراسة»: الرضاعة الطبيعية تقلل الألم لدى الطفل عند التطعيم «دراسة»: الرضاعة الطبيعية تقلل الألم لدى الطفل عند التطعيم

أرشيفية

كشفت دراسة حديثة، أن الرضاعة الطبيعية تقلل الألم الذي يشعر به الرضع عند تلقيهم التطعيمات الخاصة بهم.

ووجد القائمون على الدراسة بجامعة اوتاوا في كندا، أن الرضاعة الطبيعية للطفل أثناء تلقيه التطعيم الخاص به يقلل من متوسط مدة بكائه بسبب الألم الناجم عن الحقن.

وأضاف الباحثون، إن الرضاعة الطبيعية تشتت انتباه الأطفال الرضع عن الألم وتعمل على تهدئتهم،وهم يعتقدون أن هرمون الاندروفين الموجود في لبن الأم قد يعمل أيضا كمسكن للآلام.

واستندت الدراسة على نتائج ست دراسات كبرى شملت 547 طفلًا حتى سن 12 شهرًا.

كانت منظمة الصحة العالمية قد غيرت العام الماضي ارشاداتها الخاصة بالتطعيمات لتوصي للمرة الأولى بالرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى ضرورة إرضاع الطفل أثناء حصوله على التطعيم إن أمكن ذلك أو قبل تطعيمه بوقت قصير.

أ ش أ

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