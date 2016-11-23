كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016 و التى جاء فى مقدمتها ، اجتماع ثلاثى بين أبو ريدة وعبد الفتاح والبلتاجى لمناقشة أزمات الحكام ، و جلسة بين مجدى عبد الغنى والثعلب غدا لحسم تشكيل منتخبى 99 و2002 .

يعقد هاني أبو ريدة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، جلسة هامة مع رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام في حضور عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ، لمناقشة الأزمات التي تواجه منظومة التحكيم خلال الفترة الأخيرة.

يعقد غدا مجدى عبد الغنى وحازم إمام عضوا اتحاد الكرة، جلسة بمقر الجبلاية لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبى 99 و2002، بعد تسليم محمود سعد المدير الفنى للجبلاية التقرير الخاص بالمعايير لاختيار الأجهزة الفنية.

قرر محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب توقيع عقوبات مالية على لاعبي الذئاب بعد الخسارة التي مني بها الفريق من المصرى في الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى العام.

أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة، أنه لا توجد أى نية لدى مجلس الجبلاية لإعادة الاستبدال فى قوائم أندية الدورى الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير المقبل.

طالب لاعبو الزمالك، مرتضى منصور رئيس النادى، بضرورة إنهاء أزمة أحمد توفيق لاعب وسط الفريق، الذى مُنع من دخول مقر النادى قبل السماح له بعد تدخل إسماعيل يوسف مدير الكرة على خلفية أزمة رفض رئيس قلعة ميت عقبة التصريحات التى أدلى بها اللاعب.

قرر اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم، اعتماد فوز فريق أخميم على المراغة بنتيجة 2/0 بالقسم الثالث.

كان حكم المباراة لم يستكمل اللقاء، بسبب أعمال شغب من الجماهير ما أدى إلى إلغاء اللقاء وعدم استكماله.

يعقد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة غدا مع عبد السلام نجاح لاعب الشرقية، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى المصرى البورسعيدى.

أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، أن النادى تعاقد مع أفضل صفقات قبل الموسم الجديد لتدعيم المراكز التى تحتاج إلى تدعيم بالفعل، وأنه ليس صحيحاً بالمرة أن الأهلى كان يستهدف تفريغ الأندية من لاعبيها.

أكد هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيستغل فترة معسكر المنتخب المقبلة فى يناير لزيارة مستشفى أبو الريش.

وأكد أبو ريدة أن لاعبى المنتخب والجهاز الفنى سيزورون المستشفى خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير المقبل، قبل السفر للجابون للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

قال محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، إنه لا يعلم أى شىء عن تفاصيل ومعالم قانون الرياضة الجديد، الذى يتم دراسته حالياً بمجلس الشعب قبل الإعلان عنه.