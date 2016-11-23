أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016 .. عودة باسم مرسى

كتب أحمد توفيق

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة أبرزها مشاركة باسم مرسى فى أول تدريب جماعى بعد انتهاء إجازة الزواج، وتأكد غياب محمود دونجا عن مباراة المقاولون القادمة .

داعب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، حيث طالبهم باختيار نوع الطعام الذى يرغبون فيه على حفل عشاء الغد، المقرر إقامته داخل قلعة ميت عقبة لهم وللجهاز الفنى قبل أن يقترح أن يكون العشاء عبارة عن جمبرى احتفالاً بزفاف باسم مرسى مهاجم الفريق الذى دخل عش الزوجية يوم الجمعة الماضى.

استقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن يكون معاقبة اللاعبين بالغرامات المالية فقط مع عدم توقيع أى عقوبة بإيقاف لاعب مرة أخرى حتى لا يفقد الفريق لجهود اللاعبين الفنية فى حالة ارتكاب أى خطأ.

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن أحمد توفيق لاعب وسط الفريق مازال يتواجد فى التجنيد لأداء خدمته، ومن المنتظر حضوره غداً إلى مقر قلعة ميت عقبة.

شارك باسم مرسى مهاجم الزمالك، لأول مرة فى مران الفريق الجماعى، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، فى الأسبوع الحادى عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

طالب لاعبو الزمالك، مرتضى منصور رئيس النادى، بضرورة إنهاء أزمة أحمد توفيق لاعب وسط الفريق، الذى مُنع من دخول مقر النادى قبل السماح له بعد تدخل إسماعيل يوسف مدير الكرة على خلفية أزمة رفض رئيس قلعة ميت عقبة التصريحات التى أدلى بها اللاعب، والتى رفض فيها الانتقادات التى وجهت إليه من قبل رئيس النادى.

طالب مجلس إدارة الزمالك، البرازيلي ماركو رودريجو مدرب أحمال الفريق الأبيض بأن يتقاضى راتبه بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على أن ينتظر المجلس رده النهائى في الفترة الحالية.

تأكد غياب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط نادى الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ11 للدورى الممتاز، بعد إصابته خلال مباراة الإسماعيلى أمس ضمن الجولة العاشرة للبطولة.