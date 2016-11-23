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عدلى القيعى: أزمة الأهلى الحقيقية عدم وجود إعلام رياضى للنادى

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عدلى القيعى: أزمة الأهلى الحقيقية عدم وجود إعلام رياضى للنادى عدلى القيعى: أزمة الأهلى الحقيقية عدم وجود إعلام رياضى للنادى

>كتب عامر مصطفى

قال المهندس عدلى القيعى، مدير التسويق السابق بالأهلى، إن خروج أى مسئول من القلعة الحمراء يكون له ظروف خاصة، ويجب أن يكون هناك بدائل متاحة لطمأنة جماهير النادى الأهلى.

 

ولفت إلى أن رئيس النادى الحالى طلب منه أن يكون مسئولا إعلاميا بالنادى، مشيرا إلى أنه يخشى أن يتم تزييف تاريخ الأهلى، مضيفا:" يجب أن يكون هناك إعلام أحمر للدفاع عن النادى".

 

وأضاف القيعى خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أنه يوافق على أى منصب داخل النادى طالما ذلك يصب فى مصلحة النادى، لافتا الى أن أزمة النادى الأهلى الحقيقية هى أن يكون له إعلام رياضى، مؤكدا انه هناك مبادرات شخصية وبعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن تاريخ النادى.

 

 


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