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صلاح السعدني: عندما قرأت سيناريو "القاصرات" وافقت سريعا عليه رغم أن كثيرين سينتقدونه

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صلاح السعدني: عندما قرأت سيناريو "القاصرات" وافقت سريعا عليه رغم أن كثيرين سينتقدونه صلاح السعدني: عندما قرأت سيناريو "القاصرات" وافقت سريعا عليه رغم أن كثيرين سينتقدونه

كتب : هند سعد الدين منذ 30 دقيقة

قال الفنان الكبير صلاح السعدني، لـ"الوطن"، إن في مفترق الطرق وتمر بأيام صعبة ولكن باذن الله ستمر على خير وسيعم الأمن والأمان على مصر.

وعن مسلسل "القاصرات"، أكد السعدني أنه "يدور حول قضية هامة وهي زواج الفتيات الصغار التي لابد أن تنعدم في هذا القرن والمسلسل يقدم الحلول كاملة، وأنا عندما قرأت السيناريو وافقت منذ اللحظة الأولى على تقديم هذا المسلسل ولكن أتمنى أن يعجب به الجمهور بالرغم من أنني أعلم أن كثيرا من الطبقات ستنتقد المسلسل لأنهم لا يعلمون أن تلك المشكلة موجودة في أنحاء الصعيد والوجه البحري والقبلي".

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