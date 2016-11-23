حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 24 نوفمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف

عاطفياً: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجدداً، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهماً على ما يفيد مصلحتكما

صحياً: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسياً ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة

برج الثور

مهنياً: تسجل تقدماً ملموساً، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو تخطط له

عاطفياً: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر

صحياً: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها

برج الجوزاء

مهنياً: أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، طباعك متقلّبة وصعبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة وكاملة

عاطفياً: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر

صحياً: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب

برج السرطان

مهنياً: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح

عاطفياً: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيراً لأنهم قد يستغلون وضعك

صحياً: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك

برج الأسد

مهنياً: من غير المسموح ارتكاب الأخطاء لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة

عاطفياً: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجدداً وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية

صحياً: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم

برج العذراء

مهنياً: يتطلّب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعاً لحصول أي مواجهة أوخلاف في محيط العمل

عاطفياً: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب

صحياً: تباشر المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك

برج الميزان

مهنياً: لن تواجه هذا اليوم منافساً قويّاً ولن تتعثر مساعيك الدؤوب، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلاً عند المطبّات

عاطفياً: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحياناً يؤدي إلى النتائج المرجوة

صحياً: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة

برج العقرب

مهنياً: يشكل جوبيتير مربعاً جديداً مع بلوتون، وبما أن بلوتون هو كوكبك فقد تشعر بهذه الذبذبات التي تتحدث عن فضيحة ربما أو مشكلة طارئة

عاطفياً: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً

صحياً: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك

برج القوس

مهنياً: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير إشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر

عاطفياً: تمارس تصرّفاً في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك

صحياً: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد

برج الجدي

مهنياً: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق

عاطفياً: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الاأمان الذي تحتاج إليه حالياً وحتى مستقبلياً

صحياً: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت

برج الدلو

مهنياً: تسنح لك الظروف لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملاً انجازها سريعاً

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما

صحياً: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح

برج الحوت

مهنياً: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة

عاطفياً: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه

صحياً: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads