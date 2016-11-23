السفير اليابانى: استمرار الرحلات الشارتر لمصر حتى أبريل المقبل

قال تاكيهيرو جاكاوا، إنه جاء لمصر بعد شهرين من تولى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي السلطة فى البلاد، مشيرًا إلى زيارة السيسي المهمة إلى طوكيو فى فبراير الماضى، والتى بحثت العديد من المجالات.

وأوضح السفير، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إمبراطور اليابان مساء اليوم، أن الرئيس السيسي التقى رئيس وزراء اليابان شيزو آبى فى الصين سبتمبر الماضى، وأضاف: “نحن نعمل مع مصر على الانتهاء من المتحف المصرى الكبير، ونشكر وزير الآثار على المجهود الكبير فى الانتهاء من أعمال هذا المتحف”.

وتابع السفير خلال كلمته: “مصر تواجه تحديات على المستوى الاقتصادى خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة، ولكن الجميع يحتاج للصبر حتى يتم عبور تلك المرحلة، وندعم الشعب المصرى للعمل سويا، ونساهم فى تعزيز العمل مع الحكومة المصرية فى كثير من المشروعات، خاصة فى مجال التعليم والذى يعد أمرا أساسيا فى نهضة المجتمعات”.

وأشار كاجاوا، إلى أن المتحف المصرى الكبير عمل كبير ومشترك بين مصر واليابان، مضيفًا: “نتبادل فيه الخبرات وتعزيز السياحة، ولدينا خبر سعيد للمصريين أن الرحلات الشارتر تم استئنافها لمصر بداية من هذا الأسبوع، وسوف نستكمل استئناف الرحلات الأخرى حتى شهر أبريل 2017، وأنها خطوة جيدة لتعزيز السياحة وزيادة معدلاتها فى مصر”.