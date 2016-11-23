العبادى: قوات الجيش والشرطة العراقية هى التى ستتولى عملية تحرير تلعفر

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كشف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى عن أن قوات الجيش والشرطة العراقية هى التى ستتولى عملية تحرير قضاء (تلعفر) غرب محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى، معربا عن أمله فى عودة سكان القضاء فى أسرع وقت عقب تحرير القضاء.

ولفت العبادى- فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة العراقية الأسبوعى اليوم /الأربعاء/- إلى أن القوات العراقية حريصة على حياة المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل، وقال: أن الانتصارات العراقية على داعش لم تكن لتتحقق لولا مساعدة أهالى المناطق التى كانت خاضعة للتنظيم.

> وأكد رئيس وزراء العراق ضرورة تحقيق مصالحة مجتمعية، منوها إلى أن العراق أصبح أقوى من السابق وهناك تعاون بين القوات المسلحة العراقية و"البيشمركة" الكردية.. لافتا إلى أنه يؤيد تشريع قانون "الحشد الشعبي" وإجراء الانتخابات وفق مواعيدها المحددة، وأن قرار دمج الانتخابات النيابية والمحلية ليس حكوميا.. فى إشارة إلى قرار الرئاسات العراقية الثلاث بدمج الانتخابات المحلية المقررة فى أبريل المقبل لتجرى بالتزامن مع انتخابات البرلمان فى 2018.

> وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار العبادى إلى أن تراجع انتاج الطاقة الكهربية فى الموصل يعود إلى قلة تدفق المياه من تركيا عبر نهر دجلة..وقال: إننا وجهنا وزارات النفط والكهرباء والصناعة لدعم القطاع الكهربائى فى المناطق المحررة وكلفنا وزارة التجارة لتوفير المواد الغذائية للعراقيين بالمناطق المحررة من داعش.

> وناقش مجلس الوزراء العراقى برئاسة العبادى فى جلسته الأسبوعية مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخاص بتخفيض سقف انتاج النفط وموقف العراق الداعى لعدم خفض انتاجه فى ظل حربه لتنظيم داعش، ومتابعة الانتصارات المتحققة بعد تحرير مطار تلعفر ومستقبل نينوى مابعد هزيمة داعش.