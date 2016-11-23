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أحمد سامى: ضياع ضربة الجزاء للطلائع نقطة تحول أمام الأهلى

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أحمد سامى: ضياع ضربة الجزاء للطلائع نقطة تحول أمام الأهلى أحمد سامى: ضياع ضربة الجزاء للطلائع نقطة تحول أمام الأهلى

>كتب - محمد عراقى

أكد أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه واجه أقوي فرق الدوري ، مشددا أن ضياع ضربة الجزاء تعد نقطة تحول في المباراة .

 

كان الأهلى قد فاز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة باستاد السلام الدولى فى ختام مباريات الأسبوع العاشر للدورى . 

 

عن إحراز الأهلي لثلاثة  أهداف في أقل من 20 دقيقة قال سامي إن الأهداف التي تم إحرازها من أخطاء دفاعية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد أداء افضل من فريقه . 

 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 26 نقطة فى المركز الأول بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 16 نقطة فى المركز السابع . 


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