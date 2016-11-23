أحمد سامى: ضياع ضربة الجزاء للطلائع نقطة تحول أمام الأهلى

كتب - محمد عراقى

أكد أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه واجه أقوي فرق الدوري ، مشددا أن ضياع ضربة الجزاء تعد نقطة تحول في المباراة .

كان الأهلى قد فاز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة باستاد السلام الدولى فى ختام مباريات الأسبوع العاشر للدورى .

عن إحراز الأهلي لثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة قال سامي إن الأهداف التي تم إحرازها من أخطاء دفاعية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد أداء افضل من فريقه .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 26 نقطة فى المركز الأول بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 16 نقطة فى المركز السابع .