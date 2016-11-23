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حسام البدرى: ضربة جزاء "الطلائع" أثبتت رجولة لاعبى الأهلى

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حسام البدرى: ضربة جزاء "الطلائع" أثبتت رجولة لاعبى الأهلى حسام البدرى: ضربة جزاء "الطلائع" أثبتت رجولة لاعبى الأهلى

>كتب محمد محمود

أعرب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى عن سعادته بالحصول على الثلاث نقاط بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى مباراة اليوم ضمن الجولة العاشرة من عمر الدورى الممتاز .

 

وأوضح حسام البدرى أن شوط المباراة الأول شهد أخطاء عديدة من لاعبى الأهلى ، و التى أدت لحصول طلائع الجيش على ركلة جزاء، ولكنه أشاد بأداء اللاعبين بعد ضياع ركلة الجزاء ، والتى أثبتت رجولة لاعبى فريقه بعد تحسن الأداء بشكل ملحوظ .

 

وأوضح المدير الفنى للأهلى فى تصريحاته لقناةON SPORT   مع الإعلامى سيف زاهر سبب اعتراضه على مهاجمة أحد المشجعين لمؤمن زكريا ، قائلاً :" لو بيحب الفريق مش هيهاجم مؤمن بالطريقة دى " .

 

ورفض حسام البدري التعقيب علي أداء محمد معروف حكم المباراة .


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