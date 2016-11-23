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مؤمن زكريا يعود للتسجيل بعد غياب 792 ساعة

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مؤمن زكريا يعود للتسجيل بعد غياب 792 ساعة مؤمن زكريا يعود للتسجيل بعد غياب 792 ساعة

>كتب محمد محمود

عاد مؤمن زكريا صانع العاب الأهلى للتهديف بعدما  أحرز هدف التقدم للنادى الأهلى أمام طلائع الجيش من تسديدة صاروخية، بعد استقبال عرضية أحمد فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة، و التى جمعتهما اليوم على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة .

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وكان أخر أهداف مؤمن زكريا فى لقاء أسوان يوم 20 / 10 /2016 و ذلك بالجولة الخامسة من عمر لدورى، والذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد .

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