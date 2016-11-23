مكان تسليم "السماعات" يثير أزمة داخل لجنة الحكام

كتب محمد مراد

شهدت لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة بسبب المكان الذى سيتم وضع فيه السماعات الجديدة من أجل تسليمها للحكام لإدارة مباريات الدورى الممتاز.

اختلف أكثر من حكم حول وضع أطقم السماعات ومنهم من طلب وضعها بالاستادات والبعض الآخر طلب وضعها بالمناطق والثالث طلب وضعها باتحاد الكرة وتسلمها من هناك، وهو ما تسبب فى أزمة خاصة فى ظل النقص العددى للسماعات البالغ عددها 10 سماعات، وبالتالى لن يتم توزيعها على المناطق الـ 26 وأيضاً رفض حكام الأقاليم السفر للقاهرة للحصول على السماعات من الجبلاية.

تبحث لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى عن حل لأزمة السماعات الـ 10 التى تعاقد عليها مجلس الجبلاية والتى تبلغ قيمتها المالية 16 ألف يورو.