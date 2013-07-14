أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم توم هانكس الجديد عن "والت ديزني"

Google+ Print
طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم توم هانكس الجديد عن "والت ديزني" طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم توم هانكس الجديد عن "والت ديزني"

كتب : عمرو عز الدين منذ 27 دقيقة

طرحت شركة "ديزني" المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم النجم الأمريكي توم هانكس الجديد Saving Mr. Banks، الذي يجسد فيه شخصية مخرج أفلام الرسوم المتحركة الشهير "والت ديزني".

الفيلم يروي قصة حصول "ديزني" على حقوق رواية "ماري بوبينز" التي كتبتها الروائية الإنجليزية أسترالية المولد "بي إل ترافرس"، وصدرت في لندن عام 1934، سعيًا منه لإنتاجها عام 1964 في فيلم يحمل نفس الاسم، وتجسد النجمة الإنجليزية إيما تومسون، شخصية الروائية الإنجليزية "ترافرس"، إضافة إلى عدد من النجوم منهم كولين فاريل وبول جياماتي وجيسون شوارتزمان، كما انضم إليهم مؤخرًا بي جي نوفاك، ومن إخراج الأمريكي "جون لي هانكوك" المؤلف والمخرج، الذي كتب مؤخرًا فيلم Snow White and The Huntsman وقديمًا فيلم The Perfect World، وهو يحكي قصة صنع الفيلم الكلاسيكي الغنائي Marry Poppins الذي لعبت دور البطولة فيه النجمة جولي أندروز، وذلك عام 1964 وكان من إخراج روبرت ستفنسون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة