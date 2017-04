طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم توم هانكس الجديد عن "والت ديزني"

كتب : عمرو عز الدين منذ 27 دقيقة

طرحت شركة "ديزني" المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم النجم الأمريكي توم هانكس الجديد Saving Mr. Banks، الذي يجسد فيه شخصية مخرج أفلام الرسوم المتحركة الشهير "والت ديزني".

الفيلم يروي قصة حصول "ديزني" على حقوق رواية "ماري بوبينز" التي كتبتها الروائية الإنجليزية أسترالية المولد "بي إل ترافرس"، وصدرت في لندن عام 1934، سعيًا منه لإنتاجها عام 1964 في فيلم يحمل نفس الاسم، وتجسد النجمة الإنجليزية إيما تومسون، شخصية الروائية الإنجليزية "ترافرس"، إضافة إلى عدد من النجوم منهم كولين فاريل وبول جياماتي وجيسون شوارتزمان، كما انضم إليهم مؤخرًا بي جي نوفاك، ومن إخراج الأمريكي "جون لي هانكوك" المؤلف والمخرج، الذي كتب مؤخرًا فيلم Snow White and The Huntsman وقديمًا فيلم The Perfect World، وهو يحكي قصة صنع الفيلم الكلاسيكي الغنائي Marry Poppins الذي لعبت دور البطولة فيه النجمة جولي أندروز، وذلك عام 1964 وكان من إخراج روبرت ستفنسون.