عناوين شتوية في سويسرا

إذا كانت أيّام إجازتكم تتجاوز العشرة أيّام، فإن سويسرا تستحق عناء التفكير بها كوجهة شتويّة راقية، وتقدّم مروحةً من النشاطات، وأبرزها:

| محطّة "سان موريتز": هي المحطّة الأولمبيّة الوحيدة في سويسرا، حيث سبق لها أن استضافت دورتين للألعاب الأولمبيّة الشتويّة. في داخل كنتون "غريزون" بجنوب شرق سويسرا، تتوزّع الحلبات فيها على مساحة 350 كيلومترًا، ويتوفّر نحو 56 مصعدًا ميكانيكيًّا فيها. وتصف الأناقة هذا العنوان الذي يقدّم الفنادق الفخمة وأماكن أخرى للمبيت بتكلفة أقلّ، كما المطاعم. إشارة إلى أن " سان موريتز" تستقطب آلاف الزائرين سنويًّا.

| منطقة "لو فاليه": ترتفع هذه الوجهة السياحيّة، المتمركزة في جنوب سويسرا، أربعة آلاف متر، وتضمّ نطاقات مذهلة للتزلج ومجالد وبنى تحتية متطوّرة للغاية.

| محطّة "مورجان": في جبال الألب، وضمن نطاق"لي بورت دو سولاي" الذي يعدّ مجال التزلّج الأكبر في أوروبا، يقع هذا العنوان الذي يضمّ 13 محطة تتوزّع بين الأراضي السويسرية والفرنسيّة. وتمتدّ هذه المحطّات على مساحة 650 كيلومتراً. في سويسرا، تقدّم "مورجان" 23 حلبةً للتزلّج، وتُعرف بجاذبيتها المسائيّة، عندما تُضاء الأنوار. وهي تسمح بممارسة مجموعة من النشاطات، ومنها: رحلات الثلج سيرًا على القدمين لاكتشاف وادي القرية المدهش، بالإضافة إلى ركوب الخيل ورياضة كرة المضرب، بدون إغفال التزلج والرياضات الشتوية المختلفة والسهر.

| محطّة "زيرمات": هي إحدى محطّات التزلّج السويسريّة الأكثر شهرةً، وتجذب السائحين من النجوم والأثرياء وهواة التزلّج من أقطار مختلفة من العالم. في عمق وادي "ماتيرتال"، وعلى أقدام "سيرفان"، الجبل الأكثر تصويرًا في العالم، تقبع "زيرمات" داخل "هو فاليه"، الجزء الناطق باللغة الألمانية من المقاطعة السويسرية. وترتفع ابتداءً من 1620 مترًا، ما يجعل منها مركزًا هامًّا لتسلّق الجبال، إذ تتكشّف عن القمم الأكثر ارتفاعًا في سويسرا، ومن بينها 38 من أصل 54 قمّة سويسرية ترتفع أكثر من 4000 متر، ولعل أكثرها شهرة جبل "سيرفان". وتمتدّ حلبات التزلّج فيها على مساحة 350 كيلومترًا. ويجتاز "زيرمات" نهر "ماتر فيسبا".