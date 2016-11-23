أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل حول بناء 500 وحدة سكنية بالقدس الشرقية

Google+ Print
الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل حول بناء 500 وحدة سكنية بالقدس الشرقية الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل حول بناء 500 وحدة سكنية بالقدس الشرقية

نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة بالشرق المتوسط

 

(أ.ف.ب)

ندد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة بالشرق المتوسط، اليوم، بقرارين اتخذتهما إسرائيل في الآونة الأخيرة لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، داعيًا إسرائيل إلى وقف هذه الممارسات التي تعتبر “غير قانونية”.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن “التطورات الأخيرة في إسرائيل مثيرة للقلق بشكل متزايد”.

وقال ملادينوغ، “أدعو مرة أخرى إسرائيل إلى الانصياع للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا