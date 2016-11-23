الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل حول بناء 500 وحدة سكنية بالقدس الشرقية

(أ.ف.ب)

ندد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة بالشرق المتوسط، اليوم، بقرارين اتخذتهما إسرائيل في الآونة الأخيرة لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، داعيًا إسرائيل إلى وقف هذه الممارسات التي تعتبر “غير قانونية”.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن “التطورات الأخيرة في إسرائيل مثيرة للقلق بشكل متزايد”.

وقال ملادينوغ، “أدعو مرة أخرى إسرائيل إلى الانصياع للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.