الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية مع الكويت

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال القمة العربية الافريقية المُنعقدة فى مالابو بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبر خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات القوية والخاصة التى تجمعها بدولة الكويت الشقيقة، معرباً عن التقدير لمواقف دولة الكويت وأميرها تجاه مصر.

وأشاد الرئيس بالجهود التى تقوم بها دولة الكويت للمساهمة فى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربى، مثمناً استضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الاجتماعات الهادفة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السورى.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أكد حرص دولة الكويت على الاستمرار فى التعاون الوثيق مع مصر على جميع المستويات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية، بما يساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك، مؤكدا ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى.

وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العربى الأفريقى، ومواصلة الزخم الذى تحقق خلال رئاسة الكويت الناجحة للقمة العربية الأفريقية السابقة، والعمل على تنفيذ الإعلان الذى صدر عن قمة مالابو لدعم الشراكة بين الأمة العربية والقارة الافريقية.