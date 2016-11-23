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بالفيديو: ليدي غاغا تبكي في الشارع..والسبب!

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الأربعاء 23-11-2016 14:40

بات من المعروف أن النجمة المثيرة للجدل ليدي غاغا Lady Gaga سريعة التأثر، إذ إنها تبكي في كلّ موقف يحرّك مشاعرها وإنسانيتها.
لكن لم يكن أحد ليتوقع أنّ النجمة البالغة من العمر 30 عامأ ستبكي إذا قدّم لها معجبوها الورود.
فقد استوقف سيارة غاغا مجموعة من المعجبين وقدّموا لها باقة من الورود تقديراً وإعجاباً بها في أحد شوارع بيفرلي هيلز، حيث انهارت بالبكاء، بعد أن بدأ المعجبون بغناء أغنيتها الشهيرة "Million Reasons" كتقدير لها بعد أدائها المتميّز في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية.
وقد انتشر يُظهر اللحظة التي بدأت حينها النجمة بالبكاء، فأحدث ضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن ليدي غاغا قدّمت عرضاً مميّزاً في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، الذي أقيم ليل الأحد الماضي على مسرح مايكروسوفت.

 

 

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