بالصور: كيم كارداشيان تتخلى عن السجادة الحمراء لمساندة زوجها كانيي ويست

فضّلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian أن تكون إلى جانب زوجها كانيي ويست Kanye West في المستشفى على أن تطلّ لأوّل مرة على السجادة الحمراء، بعد تعرّضها للسطو وابتعادها عن الأضواء.

فقد سافرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً إلى لوس أنجلوس لتكون إلى جانب زوجها بعدما نقل إلى المستشفى يوم الإثنين.

وقد ألغت كيم أول ظهور علنيّ لها على السجادة الحمراء بعد أن كان من المقرّر أن ترافق والدتها كريس جينير وشقيقتيها كلوي وكورتني كارداشيان في حفل Angel Ball 2016، الذي تستضيفه مؤسسة Gabrielle’s Angel Foundation لأبحاث السرطان.

وتمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط بعض الصور لكيم، أثناء صعودها إلى متن طائرة في مطار فان نويس في ولاية كاليفورنيا؛ وذلك بعد ساعات فقط من إلغاء زوجها حفله في لوس أنجلوس.

يُشار إلى أن كانيي ويست نقل إلى مركز Ronald Reagan UCLA الطبي في جامعة كاليفورنيا للخضوع لتقييم نفسي، بسبب حركاته الغريبة التي دفعت بجمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، لا سيما بعد تصرّفه بعصبية في بيت مدرّبه Harley Pasternak.

وذكرت بعض المصادر أنّ ويست رفض في البداية الذهاب إلى المستشفى، لكن المحيطين به أقنعوه، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المركز الطبي مكبّلاً، وفق ما هو المتبع في حالات مماثلة باعتباره "إجراء طبيعياً".

كانيي ويست "محاط بالمجانين".. ويقصد المركز الطبي "مكبّل اليدين"!





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