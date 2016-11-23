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هل تعلن مي عز الدين خطوبتها من الملياردير أبو هشيمة؟

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الأربعاء 23-11-2016 15:51

للمرة العاشرة في أقلّ من عامين، تجدّدت شائعات ارتباط رجل الأعمال المصري أبو هشيمة الشهير بطليق هيفاء بالفنانة الشابة مي عز الدين. وبرغم أن الوقائع السابقة انتهت تقريباً وفق نفس السيناريو، وهو إصدار بيان من مكتب "رجل الحديد"، مع تصريحات من النجمة الشابة، للتأكيد على أن ما يجمعهما لا يتعدّى حدود الصداقة، إلا أنّ البعض يظنّ أن نهاية مختلفة بالطريق، بعدما تحدّثت مي صراحة ـ للمرة الأولى ـ عن رغبتها الملحّة في تأسيس عائلة وإنجاب أطفال.

الشائعات انطلقت فور حلول مي عز الدين ضيفة على الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج كلّ يوم عبر فضائية ONTV، المملوكة لـ أبو هشيمة، فظن البعض أن الاحتفال الكبير بالنجمة الشابة وإصرار محاورها على الخوض في تفاصيل شخصية تتعلق باحتمالات زواجها لحدّ إقناع والدها بالظهور للمرة الأولى ليتحدّث عن نفس الموضوع، ما اعتبر مقدّمة لكسر خوف مي من إعلان ارتباطها، إذ تخشى أن تخسر عدداً كبيراً من جمهورها الذين يعتبرونها "فتاة أحلامهم".

كالعادة، مي لم تعلّق على الشائعات، وستنتظر أن يبادر مكتب "صديقها المقرّب" أبو هشيمة إلى إصدار بيان لتوضيح الموقف؛ والأغلب أنه لن يخرج عن الصيغة التقليدية التي صدرت العام الماضي في نفس التوقيت، حين أكّد أن علاقة أبو هشيمة بالفنانة المصرية لا تتعدّى كونها صداقة قوية بينهما، ومشيراً إلى أنه ليس هناك أيّ شيء يستدعي إخفاءه عن الرأي العام.

حديث مي عن حلم الزواج تكرّر مرة مع برنامج "ست الحسن"، وأخرى في برنامج "كل يوم"، والشائعات تؤكد أن أبو هشيمة هو العريس المنتظر، بينما تكهّنات أخرى تؤكّد أن خاتم الخطوبة بيد مي منذ شهر رمضان الماضي، وصاحبته "مفاجأة" بكلّ المعايير.

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سيدتي