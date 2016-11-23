داليا مصطفى لمنتقدي دورها في "الكبريت الأحمر": التعليقات سخيفة ولست نادمة

القاهرة_عمرو رضا

أكّدت الممثلة داليا مصطفى أنً التعليقات التي وصفتها بالسخيفة حول دورها "الجريء" في مسلسل "الكبريت الحمر"، لن يثنيها عن المشاركة في الجزء الثاني المقرّر التحضير له قريباً، وجددت شعورها "بعدم الندم" على تقديم شخصية جيرمين الفتاة الارستقراطية الخائنة، وقالت إنّ الدور لاقى بعض التعليقات الإيجابية، ويمثل إضافة إلى مسيرتها الفنية.

داليا تتأهب حالياً لاستلام أول تكريم عن دورها في المسلسل المتهم بالترويج للسحر والشعوذة، مساء يوم 10 ديسمبر القادم في مهرجان " كايرو وينتر فاشون شو "، وقالت إنها تتفهم رفض بعض الجمهور لأدائها مشاهد إغراء في المسلسل خاصة وأنها كانت مصنفة سابقة ضمن نجمات الدراما المحتشمات، إلا أنّ السيناريو الخاص بالمسلسل تضمّن هذه المشاهد وكانت ضرورية للسياق الدرامي ويصعب تجاهلها بحسب داليا.

وأضافت "دوري في المسلسل لاقى صدى طيباً لدى الزملاء في الوسط الفني، والمسلسل نفسه حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وسنبدأ قريباً التحضير للجزء الثاني الذي يحمل اسم "الكرما" حيث انتهى الجزء الأول بشكل مفتوح، وكتب على التتر الخاص بالحلقة الأخيرة "إلى اللقاء مع الجزء الثاني" وهو ما أكده بطل العمل أحمد صلاح السعدني.

يذكر أن الشركة المنتجة للمسلسل وقعت اتفاقاً مع الكاتب عصام الشماع، لإقناعه بكتابة جزءٍ ثانٍ للعمل، بعدما حقّق الجزء الأول نجاحاً كبيراً، وتقرّر إسناد المهمّة للمخرج سيف يوسف، الذي استكمل إخراج الجزء الأول من مسلسل "الكبريت الأحمر" بعد اعتذار خيري بشارة عن عدم استكماله لأسباب انتاجية.