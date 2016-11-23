أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيديو نادر لفنان العرب محمد عبده ممثلاً في مسلسل

Google+ Print
فيديو نادر لفنان العرب محمد عبده ممثلاً في مسلسل فيديو نادر لفنان العرب محمد عبده ممثلاً في مسلسل

الأربعاء 23-11-2016 16:27

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً لفنان العرب محمد عبده في مسلسل "بحر الأماني"، الذي تمّ تصويره في القاهرة عام 1969، وعُرض على التلفزيون السعودي في السبعينيات، ويعتبر العمل الوحيد الذي شارك به فنان العرب كممثل، حيث قدّم عدداً من أغانيه خلال المسلسل.
وعلق المغردون على وسامة فنان العرب وهو شاب، وعلى حضوره التمثيلي باللهجة الحجازية، كما تحدثوا عن أناقته حينها، مطالبين بعرض مثل هذه الأعمال القديمة.
يذكر أن مسلسل "بحر الأماني" من تأليف لطفي زيني، وسيناريو وحوار فهيم القاضي، ومن إخراج نور الدمرداش.

شاهدوا محمد عبده ممثلاً

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو