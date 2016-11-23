فيديو نادر لفنان العرب محمد عبده ممثلاً في مسلسل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً لفنان العرب محمد عبده في مسلسل "بحر الأماني"، الذي تمّ تصويره في القاهرة عام 1969، وعُرض على التلفزيون السعودي في السبعينيات، ويعتبر العمل الوحيد الذي شارك به فنان العرب كممثل، حيث قدّم عدداً من أغانيه خلال المسلسل.

وعلق المغردون على وسامة فنان العرب وهو شاب، وعلى حضوره التمثيلي باللهجة الحجازية، كما تحدثوا عن أناقته حينها، مطالبين بعرض مثل هذه الأعمال القديمة.

يذكر أن مسلسل "بحر الأماني" من تأليف لطفي زيني، وسيناريو وحوار فهيم القاضي، ومن إخراج نور الدمرداش.

شاهدوا محمد عبده ممثلاً