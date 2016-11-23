إرشادات سريعة لتعطير الحمام

إن تنظيف الحمام دوريًّا يضمن الحفاظ على رائحته منعشةً دائمًا، ولتحقيق هذه الغاية تفيد النصائح الآتية:

| من الضروري أن يُنظّف الحمّام يوميًّا، مع الحرص على التخلّص من كيس المهملات فيه، تلافيًا لئلا يشكّل هذا الكيس مصدرًا للروائح الكريهة والتلوّث.

| يُفضّل أن توضع علبة مثقوبة مليئة بالمعطّر في مكان "السيفون" ليخرج القليل من السائل المعطّر على شكل رغوة في كلّ مرّة يسحب فيها "السيفون"، وتنتشر الرائحة العطرة في الأرجاء.

| ينفع مسح الأرضيّة بمنظّف ذي رائحة منعشة.

| يتفق تزيين أحد الرفوف بقطع الصابون الملونة ذات الروائح العطرة، مع غرض تعطير الحمّام.

| يُنصح بفتح النافذة من حين لآخر لتهوئة الحمّام.