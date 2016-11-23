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إرشادات سريعة لتعطير الحمام

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الأربعاء 23-11-2016 19:33

إن تنظيف الحمام دوريًّا يضمن الحفاظ على رائحته منعشةً دائمًا، ولتحقيق هذه الغاية تفيد النصائح الآتية:

| من الضروري أن يُنظّف الحمّام يوميًّا، مع الحرص على التخلّص من كيس المهملات فيه، تلافيًا لئلا يشكّل هذا الكيس مصدرًا للروائح الكريهة والتلوّث.
| يُفضّل أن توضع علبة مثقوبة مليئة بالمعطّر في مكان "السيفون" ليخرج القليل من السائل المعطّر على شكل رغوة في كلّ مرّة يسحب فيها "السيفون"، وتنتشر الرائحة العطرة في الأرجاء.
| ينفع مسح الأرضيّة بمنظّف ذي رائحة منعشة.
| يتفق تزيين أحد الرفوف بقطع الصابون الملونة ذات الروائح العطرة، مع غرض تعطير الحمّام.
| يُنصح بفتح النافذة من حين لآخر لتهوئة الحمّام.

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سيدتي