أسعار ومواصفات ثلاجات وديب فريزر شركة حلوان 360 وموعد طرحها فى السوق و مفاجأة عن تكييف جالانز

شيماء مصطفى

شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، وسط حالة من الترقب الشديد من المواطنين عن موعد نشر المنتجات الخاصة والتابعة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية والتي اعلنت عنه من قبل عن طرح منتجات مصرية مائة بالمائة من ثلاجات وديب فريزر فى الاسواق المصرية تحت شعار صنع فى مصر والذي تتبناه وزارة الانتاج الحربى لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وبنفس المواصفات القياسية العالمية ليكون المنتج قادر على المنافسة المحلية واختراق الأسواق العالمية باعلي جودة واقل اسعار ليكون فى متناول الجميع كما أعلنت شركة حلوان للأجهزة المعدنية وكشفت النقاب عن موعد طرح المنتجات فى فروع ومعارض الشركة تحت اسم حلوان 360 خلال الأيام المقبلة وعلى ان يتم طرح المنتجات الاخري بداية شهر ديسمبر المقبل .

اسعار ثلاجات وديب فريزر شركة حلوان 360 .

وأضاف المهندس درويش مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية عن موعد طرح منتجات الشركة وعن اسعار الثلاجات والديب فريز الخاصة بالشركة والتى يحمل اسم شركة حلوان 360 منتج مصري 100% والذي يحمل كافة المواصفات والمقاييس العالمية ، حيث صرح انه ابتداء من الغد الاثنين الموافق 2016/11/21 سيتم طرحه فى الأسواق بسعر 6350 جنيه مصر للديب فريزر ، وأما بخصوص الثلاجات فسوف يتم طرحها فى السوق بعدة أيام ابتداء شهر ديسمبر المقبل .

وأضاف المهندس درويش مصطفي ان المنتج الذي يطرح فى السوق سوف يحمل اسم الطراز وهو فريزر حلوان 360 فى كافة معارض وفروع الشركة وهي الهرم وروكسي وطنطا والإسكندرية ، كما يحمل المنتج الاخر وهو الثلاجة نفس الاسم .

مواصفات ديب فريزر وثلاجة حلوان 360 .

واضاف ان الديب فريزر يتمتع بسعة تخزينية كبيرة تصل الى 237 لتر وايضا به مضاد للبكتريا ويتكون من 7 درج راسي بضمان خمس سنوات واما عن الثلاجة وهى تحمل اسم شركة حلوان 360 وايضا تتميز بسعة تخزينية كبيرة تصل الى 410 لتر 16 قدم نوفروست ومضادة للبيكتريا 2 باب وضمان خمس سنوات

واعلن رئيس مجلس الإدارة عن مفاجأة للمواطنين حول المنتجات التى تم طرحها فى الاسواق خلال الفترة السابقة ونالت رضى واستحسان الجمهور حيث أعلن عن إنتاج دفعة جديدة مطورة من التكييف جالانز ، بعد الاقبال الشديد من جانب الجمهور وتحقيق كفاءة عالية ليتم تطوير إنتاج خاص بها وايضا عن طرح خطة إنتاج السخانات لديها ليتماشى مع متطلبات السوق بنفس المواصفات العالمية .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads