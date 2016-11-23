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حقيقة إرتباط رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” من الفنانة “مي عز الدين”، وأول رد منهما على هذا الخبر

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بعد استضافت الفنانة “مي عز الدين” في برنامج “كل يوم” الذي يعرضه الإعلامي عمرو أديب وكانت ضيفته الخاصة، وكانت يحاورها عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، انتشر خبر أنها ارتبطت برجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” بعد ظهورها في إحدى قنواته.
ارتباط أحمد أبو هشيمة بالفنانة مي عز الدين

وكانت منذ فترة انطلقت شائعة بارتباط رجل الأعمال “أبو هشيمة” والفنانة “مي عز الدين”، وقد تم نفيها سريعاً ولم تنتشر وأنه لا صحة مطلقاً لكل هذه الأقاويل، وقد تجددت الشائعة مرة أخرى في هذه الأيام، تؤكد ارتباط رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” بالفنانة “مي عز الدين”.
أبو هشيمة

أول رد من مصدر مقرب من أبو هشيمة على هذا الخبر

ولكن خرج مصدر مقرب من رجل الأعمال ” أبو هشيمة”، بنفي هذا الخبر وجميع الأقاويل التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، ونفى أي ارتباطه بالفنانة مي عز الدين.

رد الفنانة مي عز الدين عن خبر ارتباطها

كما أكدت الفنانة مي عز الدين في استضافتها للإعلامي عمرو أديب، إنها لم تتزوج حتى الآن وأنها تريد أن ترتبط عن حب وأوضحت إنها بنت مثل أي بنت يتقدم لها الكثير من العرسان، ولكن تفضل أن تتزوج عن قصة حب، لهذا أكدت أنها حتى الآن لم ترتبط بأحد ولم تتزوج لأنها لم تعيش قصة حب بعد.

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