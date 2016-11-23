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قريبًا.. شحن الهاتف المحمول في غضون ثوان قليلة

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قريبًا.. شحن الهاتف المحمول في غضون ثوان قليلة قريبًا.. شحن الهاتف المحمول في غضون ثوان قليلة

أرشيفية

نجح علماء أمريكيون في تطوير آلية جديدة تمكن الأجهزة الكهربائية من الشحن في ثوان قليلة، حيث طور الباحثون فى جامعة سنترال فلوريدا آلية جديدة أكثر مرونة لإنشاء مكثفات فائقة لديها قدرة تخزينية أعلى للطاقة يمكن إعادة شحنها أكثر من 30 ألف مرة دون أن تتحلل.

وقال نيتين شودري الباحث فى جامعة “سنترال فلوريدا”، والمشرف على تطوير الأبحاث ” إنه في حال استبدال البطاريات بهذه المكثفات الفائقة، فسنتمكن من شحن الهاتف المحمول في غضون ثوان قليلة، بل لن تكون هناك حاجة لإعادة شحنه مرة أخرى قبل أسبوع كامل!.

وأوضح العلماء أنه يمكن استخدام هذه المكثفات الفائقة في الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والسيارات الكهربائية.

أ ش أ

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