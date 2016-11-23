إصابة محافظ الأقصر بكدمات وجروح إثر سقوط قدمه فى «بيارة» صرف صحى بالقرنة

تعرض محافظ الأقصر لحادث عارض، اليوم الأربعاء، أثناء جولته الميدانية التى كان يقوم بها فى منطقة البعيرات التابعة لمركز ومدينة القرنة لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحث الموقع الخاص بانشاء محطات صرف صحى فى المنطقة.

> كان المحافظ يقوم بجولته سيرا على الأقدام، وأثناء تفقده لعدد من المنازل المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وعدم وجود خطوط للصرف الصحي، سقطت قدمه فى بيارة للصرف وأصيب بكدمات وجروح طفيفة فى قدمه، ورفض مطالب مرافقيه بالتوجه إلى المستشفى لعلاج جروحه وأصر على إكمال جولته بالمنطقة.