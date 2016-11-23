إيهاب توفيق : أفكر في دخول التمثيل ولكن بشروط

كتب – هاني صابر

أكد الفنان إيهاب توفيق، أنه ليس لديه مانع في دخول تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه علي استعداد لخوضها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية دون تردد.

وقال توفيق، في تصريح خاص لـ” أونا”، أن الفرصة عندما تأتي له لن يرفضها بسهولة، موضحًا أن تواجده في التمثيل مرتبط بشروط معينة، وهو أن تكون الشخصية التي سيلعبها بالعمل تضيف لرصيده وتاريخه الفني.

وأضاف توفيق، أن عدم توافر الفرصة لدخوله التمثيل خلال الفترة المقبلة، لن يكون شيئًا مخسرًا بالنسبة له، خاصة وأن ذلك لن يؤثر في عمله كمطرب.