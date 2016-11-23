سيدة وزوجها يعتدون على مدرسة إبتدائي ويصيبون عدد من التلاميذ والمعلمين بآلة حديدة بكفر الشيخ

شيماء مصطفى

شهدت قرية “7” التابعة لمركز “الحامول” بـ”كفر الشيخ” حادث مؤسف وغير أخلاقي مما أثار حالة من الغضب الشديد من أهالي القرية حيث قامت سيدة وزوجها بالتعدي بالضرب على مدرسة إبتدائي بآلة حديدة مما تسبب في حالة من الخوف والرعب داخل التلاميذ الذين كانوا يهربون منهم داخل حوش المدرسة في مشهد مرعب إنتهى بإصابة عدد من الطلاب بجروج سطحية كما قاموا بالتعدي على معلمة بالضرب المبرح وعلى عدد من المعلمين.

وبدأت الواقعة حين ضرب جرس”الفسحة” المدرسية ففوجئت إدارة المدرسة بالسيدة “س . م .ح” تقتحم بوابة المدرسة وتعتدي بالضرب والسباب على بعض الطلاب في مكتب المديرة ومعها زوجها “م . خ . و” وقامت بضرب المعلمة الإدارية وأمسكت جنزير حديد وقامت بالجرى وراء بعض المعلمات في المدرسة ما أثارت حالة من الرعب والفزع والهلع بين الطلاب وذلك بسبب نشوب مشاجرة بين نجل السيدة وأحد تلاميذ المدرسة.

مما دفع مديرة المدرسة باستدعاء الشرطة وإبلاغ مدير إدارة الحامول التعليمية بالواقعة لاتخاذ اللازم فحضرت على الفور قوة من الشرطة الى المدرسة فور إبلاغهم بالواقعة إلا أن الزوجين لاذا بالفرار قبل وصول رجال الشرطة وتم ضبط المتهمين وترحيلهم إلى مركز شرطة الحامول تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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