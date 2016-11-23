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متحدث الخارجية العراقية ردا على وزير سعودى: الزج باسم مكة دليل إفلاس

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متحدث الخارجية العراقية ردا على وزير سعودى: الزج باسم مكة دليل إفلاس متحدث الخارجية العراقية ردا على وزير سعودى: الزج باسم مكة دليل إفلاس

>كتب - أحمد جمعة

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال على التدوينة المصغرة لوزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان التى هاجم خلالها وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية عبر تدوينة مصغرة على حسابه الرسمى على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "نحن لكل العراقيين وزج اسم مكة المكرمة دليل إفلاس، هذه الكذبة تصلح للنشر فى صحيفة الشرق الأوسط".

وهاجم وزير الدولة السعودى لشئون الخليج العربى ثامر السبهان وزارة الخارجية العراقية برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفرى،  واتهمه بالرغبة فى تدمير مكة، كما اتهم إيران باختطاف وزارة الخارجية العراقية على حد قوله فى تدوينة بموقع تويتر.

وكتب الوزير السبهان عبر تدوينة له على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "موقف غريب من وزارة الجعفرى فهو يريد تدمير مكة أولا ومن ثم يستنكر، رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقى الكريم، مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران".


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