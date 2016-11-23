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الرئيس السيسي يصل القاهرة عقب جولة خارجية شملت غينيا والبرتغال

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الرئيس السيسي يصل القاهرة عقب جولة خارجية شملت غينيا والبرتغال الرئيس السيسي يصل القاهرة عقب جولة خارجية شملت غينيا والبرتغال

> كتبت-رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح قادما من غينيا الاستوائية عقب جولة خارجية استغرقت 4 أيام شملت أيضا العاصمة البرتغالية لشبونة. 

وشارك الرئيس بالقمة الأفريقية العربية الرابعة التى عقدت اليوم فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت شعار "معاً من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، والتى حضرها عدد من رؤساء الدول العربية.
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كما عقد الرئيس السيسي على هامش مشاركة فى القمة العربية الإفريقية عدة لقاءات ثنائية مع بعض الرؤساء، حيث بحث سبل تطوير العلاقات، بالإضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان الرئيس قد قام بزيارة رسمية للعاصمة البرتغالية لشبونة قبل توجهه الي غينيا الاستوائية، استغرقت أكثر من يومين، عقد خلالها قمة مع نظيره البرتغالى وتم تكريمه من عمدة لشبونة.

كما ألقى محاضرة فى الأكاديمية العسكرية البرتغالية، وزار البرلمان البرتغالى، والتقى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين.

 


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