استقالة قائد البحرية الاستوانية بسبب كحوليات وسجائر «الناتو»

تقدم قائد البحرية في إستونيا باستقالته، اليوم، بعدما قال مسؤولو الجمارك، إنهم عثروا على مشروبات كحولية وسجائر مهربة على متن سفينة إستونية تشارك في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع، إن الكابتن ستين سيبر يتحمل المسؤولية كاملة عن 56 صندوق سجائر وألف لتر من الخمور غير معلنة، كان مسؤولو الجمارك قد صادروها من على متن السفينة سكالا في وقت سابق هذا الشهر، بحسب ما ذكرته سكاى نيوز عربية.

وتقدم سيبر باستقالته إلى وزير الدفاع هانس هانزو، الذي وصف الحادث بأنه “غير مقبول”. كما أعلن قائد السفينة سكالا، اللفتنانت كوماندر أوت لانيميتس، استقالته.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل بشأن المكان الذي ضبطت فيه الممنوعات ووجهتها، حسب وسائل الإعلام المحلية التي أكدت في المقابل فتح تحقيق جنائي في القضية.