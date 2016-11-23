دراسة: الجزر والبطاطا والكرنب تقي من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

كشف بحث جديد أن تناول الجزر والبطاطا والكرنب يمكن أن يحول دون الإصابة بالخرف بين كبار السن.

وبحسب البحث، فإن تناول هذه المركبات التي تمنح الزروع والخضروات ألوانها الزاهية يمكن أن يعزز من وظائف المخ بين كبار السن.

وذكر العلماء أن هؤلاء الذين لديهم مستويات منخفضة من صبغات الكاروتينات العضوية في أنظمتهم يتعين عليهم أن يعتمدوا أكثر على القوة العقلية لإكمال العمليات المعتمدة على الذاكرة.

ويمكن الحصول على مركبات القوة من سلسلة من الخضروات الملونة إذ أنها تعرف بأنها تساعد في تطوير القدرة الاداركية التي استخدم باحثون من جامعة جورجيا تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لرصد الكيفية التي تؤثر بها مستويات الكاروتينات على نشاط المخ.

وشمل البحث فحص النشاط العقلي لأربعين بالغا تتراوح أعمارهم ما بين 65 و86 عاما..إذ كشف أن الأشخاص الذي لديهم مستويات عالية من اللوتين “وهو عنصر مضاد للأكسدة” والزياكسانثين “وهي مادة نباتية صفراء” لا يحتاجون لبذل الكثير من النشاط العقلي لإكمال المهام المتعلقة بالذاكرة على عكس من لديهم مستويات أقل من هذين العنصرين إذ أنهم يعتمدون أكثر على النشاط العقلي وبشكل أكبر على أجزاء مختلفة من المخ كي يتذكروا الكلمات.

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