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الأمم المتحدة تحذر مصر من فرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية

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الأمم المتحدة تحذر مصر من فرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية الأمم المتحدة تحذر مصر من فرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية

الأمم المتحدة _ أرشيفية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تدمير المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقد صرح خبير الأمم المتحدة، ماينا كياي، بأنه سيتولد عبأً خطيرًا على موافقة على مشروع القانون الذي من شأنه فرض قيود كبيرة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وكان مجلس الشعب المصري قد وافق على مشروع القانون في 15 نوفمبر، وقام بإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ومن المنتظر إرسالها إلى البرلمان مرة أخرى للتصويت النهائي في تاريخ غير معروف، مع العلم أن لن تجري مشاورات مع المجتمع المدني حول محتوياته.

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