بالصور..الأهلى يهزم طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول المسابقات بالدورى

انتهت منذ قليل، مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لاشىء، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصرى الممتاز.

وبدأ الأهلي بهجوم مبكر منذ اللحظات الأولى، حيث أهدر جونيور آجاي مهاجم النادي الأهلي فرصة هدف مؤكد، إثر تمريرة رائعة من وليد سليمان، ولكن يسددها أعلى مرمى طلائع الجيش مع الدقيقة الثالثة.

واعترض الجهاز الفنى للأهلي، على عدم الحصول لركلة جزاء إثر لمس الكرة ليد لاعب طلائع الجيش بالدقيقة 8، ثم خروج عمرو السولية لاعب النادي الأهلي عقب مرور 10 دقائق بسبب إصابته بشد في الخلفية، ونزل بدلاٌ منه محمد هانى.

وأسفر ضغط الأهلي في المحاولات عن تسديدة من خارج منطقة الجزاء أو اختراق من الأطراف من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن تفشل المحاولات وينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

ومع انطلاق الشوط الثانى، أهدر عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي فرصة التقدم بعد حصوله على ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، إثر قيام لاعب طلائع الجيش بإرجاع الكرة إلى حارس مرمى الفريق الذي أمسكها بيديه وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الكرة.

وأهدر أحمد حجازي لاعب النادي الأهلي، فرصة التقدم، أمام شباك طلائع الجيش بالدقيقة 68، بينما أحرز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي اللاعب مؤمن زكريا بالدقيقة 73، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب عبد الله السعيد بالدقيقة 78، بينما اختتم بالهدف الثالث المهاجم جونيور آجاى بالدقيقة 83 من المباراة، وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 27 نقطة.