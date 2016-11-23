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«دراسة»: الاستلقاء على الظهر أثناء الولادة قد يؤدى إلى وفاة الجنين

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«دراسة»: الاستلقاء على الظهر أثناء الولادة قد يؤدى إلى وفاة الجنين «دراسة»: الاستلقاء على الظهر أثناء الولادة قد يؤدى إلى وفاة الجنين

أرشيفية

كشفت دراسة حديثة عن أن استلقاء الحوامل على ظهورهن أثناء الولادة قد يزيد من الضغط على الجنين، وهو ما يزيد معه مخاطر ولادة جنين ميت.

وتوصل الباحثون في جامعة “أوكلاند” في نيوزيلاندا، أن الحوامل الذين يستلقون على ظهورهن أثناء عملية الولادة معرضات لتغيير معدل ضربات القلب ونشاط الطفل الذي يسعى إلى التكيف على هذه الظروف عن طريق الحد من استهلاك الأكسجين، وهو ما يفسر زيادة احتمالات ولادة أجنة ميتة .

وقام الباحثون بمراقبة معدل ضربات قلب الأم والجنين بين 29 سيدة حامل فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل، وذلك أثناء المحافظة على وضعية الأم لمدة 30 دقيقة فى كل مرة، ليتم تسجيل “الحالة السلوكية للجنين” إلى جانب قياس صحة الجنين .

وتشير البيانات إلى أن ولادة أجنة ميتة يعد أمراً شائعاً فى بريطانيا، فمع ولادة من بين كل 227 ولادة فى المملكة المتحدة ينتهى الأمر بالحامل إلى ولادة جنين ميت.

أ ش أ

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