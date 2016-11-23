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انتصار وحجاج عبد العظيم يبدأن تصوير «النص التاني» بفيلا في شبرامنت

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انتصار وحجاج عبد العظيم يبدأن تصوير «النص التاني» بفيلا في شبرامنت انتصار وحجاج عبد العظيم يبدأن تصوير «النص التاني» بفيلا في شبرامنت

انتصار

كتب – هاني صابر

يواصل مهندس ديكور مسلسل “النص التاني”، خلال الأيام الجارية، بناء ما تتطلبه المشاهد الأولي للعمل، والمقرر بدء تصويرها بعد 10 أيام في فيلا بمنطقة شبرامنت بالهرم.

وأكد مؤلف المسلسل أحمد صبحي، في تصريح خاص لـ” أونا”، أن المشاهد الأولي في تصوير المسلسل، ستجمع بين العائلتين التي تقوم علي أساسهما أغلب الأحداث الدرامية للعمل، وهم عائلتي حجاج عبد العظيم، وعائلة انتصار وسامي مغاوري.

ومسلسل “النص التاني “، من بطولة انتصار، وحجاج عبد العظيم، وسامي مغاوري، ورنا سماحة، ومصطفي أبو سريع، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي،  وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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