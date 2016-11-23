بمشاركة 200 طالب وطالبة.. انطلاق بطولة المنازعات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - جمال حراجى

شهد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدء فعاليات بطولة المنازلات بالجامعة التى تضم ألعاب الكاراتيه ورفع الأثقال وكمال الأجسام، ويشارك فى المنافسات 200 طالب وطالبة يمثلون كليات الجامعة، بحضور المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، والكابتن طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب، والكابتن عادل القاضى مدير النشاط الرياضى، والعميد يوسف الحداد مدير إدارة الأمن، ومجدى خلاف مدير المراسم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، أنه لا تعارض بين تلقى العلم وممارسة النشاط، فالجامعة حريصة على توفير المناخ المناسب لأبنائها الطلاب من أجل الاستمتاع بممارسة الأنشطة خاصة الرياضية.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب تبذل مجهودا كبيرا من أجل الاهتمام بالطلاب وتنمية مهارتهم، من خلال تنظيم البطولات المختلفة التى تزيد من التعارف بين طلاب الكليات المختلفة وتنمى لديهم ثقافة التنافس بشرف وأخلاق الرياضة، وعلى هامش المنافسات شهد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة تدريبات فرقة الفنون الشعبية بالجامعة استعدادا لمنافسات الجامعات.