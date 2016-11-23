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بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بمحيط سجن الزقازيق بالشرقية

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بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بمحيط سجن الزقازيق بالشرقية بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بمحيط سجن الزقازيق بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بلاغا بالعثور على جسم غريب، بمحيط سجن الزقازيق العمومى، بدائرة قسم ثانى الزقازيق، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ، وإخطار النيابة العامة.

 

وقال العميد أحمد الشوادفى، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه بمحول كهرباء بالقرب من سجن الزقازيق، العومى، بدائرة قسم ثانى الزقايق، عبوة هيكلية خالية من أى مواد متفجرة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد العثور على جسم غريب بمحيط سجن الزقازيق العمومى، وتم إخطار خبراء المفرقعات، وفرض كردون أمنى للتعامل مع الجسم الغريب.

 

 


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