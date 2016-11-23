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«القاهرة السينمائى» يعرض أفلام الدورة الـ 38 الجمعة المقبلة

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«القاهرة السينمائى» يعرض أفلام الدورة الـ 38 الجمعة المقبلة «القاهرة السينمائى» يعرض أفلام الدورة الـ 38 الجمعة المقبلة

مهرجان القاهرة السينمائي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، 7عروض للأفلام الحاصلة على جوائز الدورة الـ 38، والمقرر انتهاء فعالياتها غدًا الخميس.

وتقام العروض، يوم الجمعة، 25 نوفمبر المقبل، حيث يعرض فى مركز الإبداع بالواحدة ظهرًا، الفيلم الحائز على جائزة أفضل إسهام فنى، وفى الثالثه الفائز بجائزة أفضل ممثلة، بينما يقدم الحاصل على جائرة أحسن ممثل، فى تمام السادسة ونصف مساءً، ويليه فى التاسعة ونصف، الفيلم الحاصل على جائزة الهرم الذهبى كأفضل فيلم.

ويشهد مسرح الخناجر باليوم نفسه، فى تمام الساعة الثالثة ظهرًا عرض 3 أفلام، وهى الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ، ويليه في الخامسة مساءً، الفيلم الفائز بجائزة الهرم البرونزي للعمل الأول أو الثانى، ثم يقدم بالتاسعة الفيلم الحاصل على الهرم الذهبى، وتمنحها لجنة التحكيم الخاصه إلى أفضل مخرج.

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