التكنولوجيا مش كلها أضرار.. باحثون يعالجون كسل العين بألعاب الآى باد

كتبت أمنية فايد

رغم الأضرار التى يرصدها الأطباء يوميًا بشأن استخدام الأطفال المفرط لأجهزة الموبيل الحديثة والآى باد، إلا أن الدراسات الحديثة أكدت إمكانية استخدام ألعاب الآى باد فى تصحيح كسل العين الذى يعانى منه بعض الأطفال. ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" دراسة الباحثون فى مؤسسة الشبكية فى مدينة "دالاس" بولاية "تكساس" الأمريكية حول إمكانية استخدام ألعاب الفيديو على "الآى باد" لتحسين أداء كسل العين الذى يعانى منه بعض الأطفال.

وقام الباحثون بإجراء الدراسة على 28 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات ومقارنتهم بمجموعة أخرى من الأطفال، المجموعة الأولى اتبعوا معهم ألعاب الآى باد والمجموعة الثانية اتبعوا الأسلوب التقليدى المتبع فى مثل هذه الحالات المصابة وهى تغطية العين الصحيح لتعزيز الاتصالات بين المخ والعين الكسولة، ولاحظوا بعد أسبوع تحسن لحالة الأطفال المستخدمين لألعاب الآى باد أسرع من الأطفال فى المجموعة الأخرى، بشرط ارتداء المشاركين فى الدراسة لنظارة خاصة يتم ارتداؤها خلال جلسة اللعب على الآى باد.

وأوضح الدكتور "كريستا كيلى أحد المشاركين فى الدراسة قائلاً: "تعتبر هذه النتائج هى الطريق الحديث لعلاج مشكلة الأطفال فى كسل العين، حيث كانت الطريقة التقليدية تسبب لهم الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية نتيجة تغطية العين الصحيحة والتركيز على الضعيفة وهو ما يقلل من حركتهم ولا يجعلهم يستمتعون باللعب".